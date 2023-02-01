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Байден, вероятно, посетит несколько стран Центральной Европы в феврале, - Дуда

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден хочет в феврале посетить несколько стран Центральной Европы. Детали визита остаются в тайне.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левистом.

"Мы ожидаем визит президента Джо Байдена. Президент Байден, вероятно, прибудет в нашу часть Европы в феврале", - заявил Дуда.

При этом он уточнил, что что Центральная Европа - это территория от Румынии до Эстонии, и в какие конкретно страны приедет президент США, пока неизвестно.

"У нас нет такой информации. Возможно, будем узнавать об этом несколько следующих дней", - отметил Дуда.

По его словам, детали визита держаться в тайне из-за вопросов усиленной безопасности.

"Каждый визит президента США в такой сложный момент в эту часть Европы, вблизи места военных действий в Украине, является укреплением нашей безопасности", - подчеркнул президент Польши.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Байден планирует посетить Европу к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Позже Байден заявил, что планирует визит в Польшу, но не уверен относительно сроков.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденАнджей Дуда