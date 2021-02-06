Байден виступив проти отримання Трампом даних від розвідки

Президент США Джо Байден вважає, що колишній екс-президент Дональд Трамп не має отримувати щотижневі звіти розвідки. Це є традицією в Штатах.

Про це повідомляє CNN.

Байден назвав поведінку Трампа "безладною", проте не пов'язаною зі штурмом Капітолію.

"Я просто думаю, що йому нема для чого отримувати брифінги розвідки. Яку цінність дають йому розвідувальні звіти? Який вплив він має взагалі, крім того факту, що він може бовкнути зайвого?, - заявив Байден.

Раніше повідомлялось, що кількість виборців, зареєстрованих в Республіканській партії США, почала стрімко зменшуватися. З початку року їх стало менше на десятки тисяч.

Також Джо Байден провів телефонні переговори з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Вони обговорили питання співробітництва.