RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден считает Урсулу фон дер Ляйен лучшим кандидатом на пост генсека НАТО, - СМИ

Фото: Президент США Джо Байден настаивает на том, чтобы президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала новым генсеком НАТО. (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден настаивает на том, чтобы президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала следующим генеральным секретарем НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Во вторник союзники по НАТО договорились о продлении на один год полномочий Йенса Столтенберга, который занимает пост генерального секретаря с октября 2014 года. Источник в НАТО сообщил, что президент США пытался убедить Урсулу фон дер Ляйен, бывшего министра обороны Германии, сменить Столтенберга.

По словам другого источника, за последние годы Байден и фон дер Ляйен установили крепкие связи на фоне реализации общих проблем по вопросам Китая, Украины и климата. Свободно владея французским языком, она, скорее всего, заручится поддержкой президента Франции Эммануэля Макрона.

Сообщается, что в частных беседах фон дер Ляйен сказала Байдену, что она не сможет занять какую-либо должность в НАТО как минимум до следующего года.

Преемник Столтенберга на посту генсека

Дебаты о выборах преемника Столтенберга активизировались в трудный период для НАТО, который связан с полномасштабным вторжением РФ в Украину, внутренними разногласиями и ростом политической силы Китая.

Решение о продлении полномочий Столтенберга появилось после того, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес не получили единодушной поддержки.

В то же время в Польше выступают против того, чтобы преемником Столтенберга был снова представитель одной из Скандинавских стран. В частности, многие страны высказались в поддержку избрания первой женщины-генерального секретаря Альянса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОДжозеф БайденУрсула фон дер Ляйен