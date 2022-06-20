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Байден про вступ України до ЄС: це дуже ймовірно

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президент США Джо Байден вважає "дуже ймовірним" майбутній вступ України до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що виступаючи перед журналістами, Байден зазначив, що вважає дуже ймовірним, що Україна стане членом Європейського союзу.

Заява президента США зроблена на тлі того, що в кінці цього тижня лідери Євросоюзу мають офіційно надати Україні статус кандидата.

Зазначимо, до цього Байден заявив, що навряд чи відвідає Київ в ході європейського турне в кінці червня.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішина зазначила, що абсолютно всі країни-учасниці ЄС згодні дати Україні статус кандидата. За її словами, всередині Євросоюзу досягнуто консенсусу щодо України.

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