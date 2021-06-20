Байден зустрінеться з президентом Ізраїлю в Білому домі наприкінці червня

За її словами, зустріч "дасть можливість провести консультації з приводу багатьох проблем і можливостей, які стоять перед регіоном".

"Президент Байден чекає можливості вітати ізраїльського президента Реувена Рівліна в Білому домі 28 червня 2021 року. Візит президента Рівліна підкреслить триваючі партнерство між США та Ізраїлем і тісні зв'язки між нашими урядами і народами", - сказала Псакі.