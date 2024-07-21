Байден - все. Кто станет новым кандидатом от демократов и есть ли шансы победить Трампа

Содержание

Роковые дебаты

Почти месяц назад, 27 июня, в США состоялись первые теледебаты между кандидатами в президенты - Джо Байденом и Дональдом Трампа, которые стали роковыми для действующего американского президента.

На дебатах Байден выглядел вяло, сонно и попросту "старым" на фоне более активного и бодрого Трампа (который всего на три года младше). Это вызвало беспокойство как внутри США, так и за пределами Америки по поводу того, способен ли Байден управлять государством еще один срок.

Более того, опросы показали, что Байден проиграл дебаты Трампу, что показало риск возвращения республиканца и 45-го президента к власти, если ситуация продолжит развиваться в том же направлении.

Фото: Джо Байден и Дональд Трамп на дебатах 27 июня (Getty Images)

Давление и окончательное решение

После провальных дебатов демократы, включая их лидеров, и доноры Демократической партии начали оказывать давление на Байдена, чтобы он отказался от баллотирования и уступил место другому кандидату.

Доноры даже заморозили 90 млн долларов пожертвований на кампанию Байдена, выдвинув его снятие с выборов условием разблокировки.

Но несмотря на это, Байден неоднократно публично заявлял, что не планирует уходить с избирательной гонки, и что заставит его это сделать только Бог или ухудшение состояния здоровья (после этого заявления он заболел COVID).

Но в итоге, сегодня неожиданно для всех он объявил, что не будет баллотироваться на второй срок.

"Для меня было величайшей честью в моей жизни служить вам как президент. И хотя я намеревался баллотироваться на переизбрание, я считаю, что в интересах моей партии и страны для меня лучше отойти в сторону и сосредоточиться исключительно на исполнении своих обязанностей как президента на остаток моего срока", - говорится в заявлении Байдена, которое было опубликовано на его странице в соцсети X.

Выход Байдена из избирательной гонки стал первым подобным случаем в США за последние 50 лет, отметил телеканал CNN. В последний раз от выдвижения на второй срок отказывался в 1968 году Линдон Джонсон, инициировавший полноценное вмешательство США в войну во Вьетнаме.

Кроме того, по данным CNN, решение Байдена сняться с выборов стало "сюрпризом" не только для наблюдателей, но и для американского политикума, включая многих рядовых сотрудников Белого дома и президентской кампании.

Один из собеседников CNN рассказал, что большинство сотрудников предвыборной кампании Байдена, включая некоторых старших сотрудников, узнали о его решении по сообщению в соцсети X. А самые высокие сотрудники - за несколько минут до публикации.

Кто заменит Байдена

В американских СМИ обсуждали более десятка кандидатур вместо Байдена, но основными считали трех - действующую вице-президента Камала Харрис, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и министра транспорта Пита Буттиджеджа.

Но свою замену Байден выбрал сам. В сообщении в соцсети X он предложил демократам поддержать Харрис кандидатом в президенты США вместо него.

"Моим первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 году было выбрать Харрис своим вице-президентом. И это было самое лучшее решение, которое я принимал. Сегодня я хочу предложить свою полную поддержку и одобрение того, чтобы Камала стала кандидатом от нашей партии в этом году. Демократы - пора объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это", - заявил Байден.

Как рассказали телеканалу CNN два собеседника, приближенных к Харрис, вице-президент не будет появляться на публике, пока Байден не обратится к нации с объявлением об отказе от баллотирования. Однако союзники Харрис уже начали созывать делегатов перед Национальным съездом Демократической партии, на котором демократы официально изберут кандидата в президенты США.

Фото: Камала Гаррис, вице-президент США (Getty Images)

Какие шансы у Харрис против Трампа

Как рассказывало РБК-Украина в другом материале, у Харрис высокая узнаваемость благодаря годам работы в команде Байдена. Кроме того, ее кандидатура может привлечь на сторону демократов "часть цветных" избирателей, а также женщин.

Опросы свидетельствовали, что Харрис поддержат 50% женщин-избирателей, если она будет баллотироваться против Трампа, а вот Байден мог рассчитывать только на 44% женщин-избирателей.

Также вице-президент имеет преимущество среди независимых избирателей, то есть тех, кто не поддерживает ни демократов, ни республиканцев. Так, 43% отдали бы свой голос Харрис, если она будет против Трампа, и 34% были готовы поддержать Байдена.

Но в то же время Харрис не принимает часть Демократической партии. Большинство поручений от президента США, в частности, решение миграционной проблемы Харрис провалила. И этот довод точно будет использовать Трамп для критики.

Кроме того, у Харрис, кажется, пока не сложилось с донорами избирательной кампании. Как сообщает телеканал NBC News, в пятницу у нее состоялся звонок с около 300 донорами, превратившийся в "полный провал". Собеседники телеканала пожаловались на неряшливую организацию этого мероприятия, а также укоризненный тон со стороны Харрис.

"Это был полный провал. Это причинило вред. Это была плохая планировка", - сказал один из собеседников, тогда как другой назвал это "смешным".

Также собеседники телеканала описали разговор Харрис с донорами как "неуправляемый и поспешный".

Однако, как пишет портал Vox, рокировка Байден-Харрис все же имеет свои преимущества. Очевидным преимуществом является то, что 59-летняя Харрис младше 81-летнего президента США, также она "умеет составлять предложения воедино" и уже имеет опыт публичной кампании против Трампа.

Последние опросы за 17-18 июля, опубликованные телеканалом CBS News, показали, что в случае баллотирования Харрис на выборах ее поддержат 48% избирателей, тогда как Трампа - 51%. Если бы на выборах сошлись Байден и Трамп, то голоса распределились бы 47% на 52% не в пользу действующего президента.

На возможное участие Харрис в выборах президента уже отреагировал и Трамп, заявив, что ее победить будет даже легче Байдена. Однако до выборов в США остается еще больше трех месяцев, и расклады могут измениться, ведь Харрис еще даже не включалась в борьбу.