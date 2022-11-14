Байден впервые встретился с Си Цзиньпином в качестве президента США

Лидеры двух стран пожали друг другу руки в отеле на Бали перед их личной встречей. Ожидается, что они будут общаться не менее двух часов, после чего Байден планирует провести пресс-конференцию.

"Рад вас видеть", - сказал Байден Си перед тем, как они присоединились к официальным лицам США и Китая. Обе стороны сидели за длинными столами для переговоров, между которыми стояли цветы.

"На мой взгляд, мы разделяем ответственность - показать, что Китай и Соединенные Штаты могут справиться с нашими разногласиями, предотвратить конкуренцию от конфликта и найти пути для лучшего сотрудничества", - сказал президент США, начиная переговоры.

"Приятно вас видеть. Сейчас китайско-американские отношения находятся в такой ситуации, что мы все очень заботимся о них, потому что они не отвечают фундаментальному интересу наших двух стран и народов, и это не то, что ожидает от нас международное сообщество", - сказал Си. Он добавил, что сторонам "нужно найти правильное направление" и "поднять отношения".