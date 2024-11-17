Байден впервые разрешил Украине бить по территории РФ ракетами ATACMS, - NYT

По словам чиновников, первоначально оружие, скорее всего, будет использовано для защиты ВСУ в Курской области.

NYT отмечает, что решение Байдена является серьезным изменением в политике США. Этот выбор разделил его советников, и это произошло за два месяца до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, который пообещал ограничить дальнейшую поддержку Украины.

По словам официальных лиц, разрешение Украине использовать ракеты большой дальности, известные как армейские тактические ракетные системы (ATACMS), было получено в ответ на неожиданное решение России задействовать в боевых действиях северокорейские войска.

И хоть официальные лица заявили, что не ожидают кардинального изменения хода войны, но одной из целей изменения политики является подача сигнала северокорейцам о том, что их силы уязвимы и что им не следует отправлять больше таких сил.

Чиновники заявили, что хоть ВСУ, скорее всего, сначала применят ракеты против российских и северокорейских войск, которые угрожают украинским силам в Курской области, Байден может разрешить им использовать это оружие в других местах.

Некоторые официальные лица США заявили, что опасаются, что использование Украиной ракет через границу может побудить российского диктатора Владимира Путина принять ответные меры с применением силы против США и их партнеров по коалиции. Однако другие официальные лица США заявили, что считают эти опасения преувеличенными.

Издание пишет, что российские военные готовятся начать крупномасштабное наступление силами примерно 50 000 солдат , включая северокорейских военных, на укрепленные украинские позиции в Курской области с целью вернуть себе всю российскую территорию.

ВСУ в свою очередь, могли бы использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по скоплениям российских и северокорейских войск, ключевым объектам военной техники, узлам логистики, складам боеприпасов и линиям снабжения в глубине территории России. Это может помочь украинской армии снизить эффективность российско-северокорейского нападения.

NYT напомнило, что вопрос о том, вооружать ли Украину ракетами ATACMS большой дальности, стал особенно деликатным после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Некоторые представители Пентагона выступили против их передачи, поскольку, по их словам, армия США имела ограниченные запасы. Некоторые представители Белого дома опасались, что Путин расширит войну, если они передадут ракеты Украине.

Сторонники более агрессивной позиции по отношению к Москве утверждают, что Байден и его советники слишком легко поддаются запугиванию враждебной риторикой Путина, и утверждают, что постепенный подход администрации к вооружению ВСУ поставил их в невыгодное положение на поле боя.

Тем временем сторонники подхода Байдена утверждают, что он в значительной степени помог предотвратить жестокий ответ России.

Разрешение наносить удары дальнего радиуса действия по территории России с использованием американских ракет может изменить это уравнение.

The New York Times напомнило и о Европе. В частности, лидеры Британии и Франции не хотели позволять Украине начать использование своих ракет по территории России. Однако при условии, если Байден не согласиться сделать то же самое с ATACMS.

ВСУ начали операцию в Курской области в августе, взяв под контроль часть территории России. С тех пор американские власти стали все больше беспокоиться о состоянии украинской армии, которая оказалась истощена одновременными российскими наступлениями на востоке, в Харьковской области, а теперь и в Курской.

NYT подчеркнуло, что ввод более 10 000 северокорейских солдат и ответ Байдена произошли в тот момент, когда Трамп готовится вновь вступить в должность президента США с заявленной целью скорейшего окончания войны.

Дональд Трамп мало что сказал о том, как он собирается завершить войну. Но избранный вице-президент Джей Ди Вэнс изложил план, который позволит россиянам сохранить украинскую территорию, которую захватили их силы.

Украинская сторона, как пишет NYT, надеются, что в ходе будущих переговоров им удастся обменять любую российскую территорию, удерживаемую ими в Курской области, на украинскую территорию, которую удерживает РФ.

Также издание добавило, что если российское наступление Курской области окажется успешным, у Киева может оказаться мало или совсем не оказаться российской территории, которую он мог бы предложить Москве в качестве обмена.