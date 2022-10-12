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Байден высмеял Путина за попытку захватить Украину: Он просчитался

Фото: Байден высмеял Путина за попытку захватить Украину (GettyImages)
Автор: Олег Васкив

Президент РФ Владимир Путин просчитался в своей способности вторгнуться в Украину и покорить ее народ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы США Джо Байдена в интервью CNN.

Американский лидер назвал смешными цели российского диктатора, которые тот изложил во время предшествующей полномасштабному вторжению речи.

"Вы послушайте, что он говорит. Ему не терпится быть руководителем России, которая объединила всех русскоязычных. Я считаю, что это иррационально", - подчеркнул Байден.

По словам политика, Путин верил, что сможет захватить Украину, но украинский народ очень быстро показал, что диктатор ошибался.

"Он ожидал, что его встретят с распростертыми объятиями. Он просто просчитался", - добавил глава США.

Напомним, ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в освобождении ее территорий.

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Джозеф БайденВойна России против Украины