Байден высмеял Путина за попытку захватить Украину: Он просчитался

Американский лидер назвал смешными цели российского диктатора, которые тот изложил во время предшествующей полномасштабному вторжению речи.

"Вы послушайте, что он говорит. Ему не терпится быть руководителем России, которая объединила всех русскоязычных. Я считаю, что это иррационально", - подчеркнул Байден.

По словам политика, Путин верил, что сможет захватить Украину, но украинский народ очень быстро показал, что диктатор ошибался.

"Он ожидал, что его встретят с распростертыми объятиями. Он просто просчитался", - добавил глава США.