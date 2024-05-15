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Байден решил предоставить Израилю оружия и боеприпасов на 1 млрд долларов, - AP

Фото: Президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Администрация президента США Джо Байдена сообщила ключевым законодателям Конгресса, что отправляет в Израиль новый пакет оружия и боеприпасов на сумму более 1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Официального объявления о передаче вооружения еще не последовало, поэтому помощники Конгресса сообщили об этом агентству на условиях анонимности.

По их словам, пакет включает около 700 млн долларов на танковые боеприпасы, 500 млн долларов на тактические машины и 60 млн долларов на минометные снаряды.

Когда именно будет отправлено оружие, пока неизвестно.

Первая поставка после эмбарго на бомбы

Это будет первой поставкой оружия в Израиль после того, как администрация Байдена приостановила передачу 3500 бомб в начале месяца. Такое решение было принято для того, чтобы удержать Израиль от использования бомб в его наступлении на город Рафах на юге Газы.

Reuters 10 мая сообщил, что, несмотря на задержку одной партии бомб, Израиль продолжает получать другие виды американских вооружений на миллиарды долларов.

Операция Израиля в Рафахе

Вчера, 14 мая, сообщалось, что израильские танки прорвались через шоссе в Рафах. В результате закрылся основной пункт пересечения границы для оказания гуманитарной помощи, что усугубляет и без того тяжелую ситуацию в городе.

Израиль также усилил воздушные и наземные бомбардировки восточных районов города, в результате чего погибли люди в одном из домов в квартале Бразилия.

Также бои продолжаются на севере сектора Газа.

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