Байден выиграл праймериз в Северной Дакоте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Согласно прогнозу штаб-квартиры Decision Desk, президента поддержали 92,4% избирателей. Байден уже математически обеспечил себе номинацию от Демократической партии в начале этого месяца, и эта победа увеличит его общее количество делегатов.

В Северной Дакоте на праймериз, которые проводились почти полностью с помощью голосования по почте, претендуют 13 делегатов.

Издание напомнило, что Байден потерял штат во время процесса номинирования от Демократической партии в 2020 году в пользу сенатора Берни Сандерса от штата Вирджиния. Штат является надежно "красным" и со значительным отрывом голосовал за бывшего президента Трампа на всеобщих выборах в 2016 и 2020 годах.

Байден был единственным основным кандидатом на праймериз, но он столкнулся с оппозицией со стороны второстепенных кандидатов, таких как писательница Марианна Уильямсон и предприниматель Джейсон Палмер.

Напомним, главный соперник действующего президента Дональд Трамп победил на президентском собрании Республиканской партии Северной Дакоты 4 марта, взяв всех 29 делегатов.

Что такое Праймериз

Праймериз (англ. primaries - предварительные или предвыборы) - тип голосования, в котором определяется единственный кандидат от политической партии. Победитель внутрипартийных выборов позже соревнуется с кандидатами от других партий во время основных выборов.

Смысл внутрипартийных выборов заключается в том, чтобы кандидаты от одной партии не "отбирали" друг у друга голоса на основных выборах, поскольку их электорат обычно близок по симпатиям.

В США первые внутрипартийные выборы были проведены в 1842 году. Первым штатом, принявшим закон о предварительном голосовании, в 1901 году стала Флорида.

До 1936 года предварительные голосования проводились только в девяти штатах, а позже их стали проводить в большинстве штатов.

В ходе подсчета голосов используются разнообразные системы голосования и многоступенчатые схемы. В 11 штатах США проводятся не предварительные голосования, а партийные конференции либо партийные референдумы - кокусы.