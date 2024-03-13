Байден отреагировал на выделенный Украине пакет помощи

Байден отметил, что это экстренный пакет помощи, включающий снабжение боеприпасами и военное оборудование, который удалось направить за счет средств, сэкономленных в ходе выполнения предыдущих контрактов Пентагона.

"Того, что мы одобрили сегодня совсем недостаточно. Конгресс должен немедленно принять предложенный обеими партиями законопроект о национальной безопасности, который включает помощь Украине", - сказал Байден во время переговоров в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой и польским премьером Дональдом Туском

Президент США заявил, что США нужно действовать, пока российский диктатор Владимир Путин не создал угрозу свободному миру.

"Мы должны действовать, пока не будет слишком поздно. Пока не поздно. Потому что, как помнит Польша, Россия не остановится в Украине. По моему мнению, Путин продолжит идти вперед, что создаст угрозу для Европы, США и всего свободного мира", - сказал Байден.

Помощь США Украине

Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, для продолжения поставок оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которого вошло в пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня.

Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того чтобы он вступил в силу, документ должен одобрить Палата представителей и подписать президент.

Ранее мы писали, что США готовят военную помощь Украине на 400 млн долларов.

Также ми сообщали, что по словам советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, помощи украинским войскам хватит на несколько недель.