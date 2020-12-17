Байден переконаний, що його син Хантер не здійснював податкові правопорушення

Обраний президент США Джо Байден заявив, що його син Хантер, якого підозрюють в порушеннях під час сплати податків, не вчинив незаконних дій. Водночас Мін’юст США розслідує справу Хантера.

Про це повідомляє The Hill.

На питання журналіста, чи впевнений Байден, що Хантер не здійснював податкових порушень, обраний президент США сказав: "Я впевнений"

Нагадаємо, Міністерство юстиції США подало запит на інформацію в рамках розслідування фінансової діяльності Хантера Байдена, сина обраного президента Джо Байдена. Зокрема, запит стосується компанії Burisma.

Також в травні американські сенатори США запитували в Держдепу документи про звільнення українського генпрокурора Віктора Шокіна. Опоненти Джо Байдена стверджують, що він тиснув на владу України, вимагаючи звільнити Шокіна, оскільки Генпрокуратура при ньому розслідувала справу компанії Burisma, в якому фігурував його син.

За даними The Hill, слідство з'ясувало, що Burisma перераховувала компанії Байдена великі суми грошей щомісяця. Проте розслідування не було завершено.