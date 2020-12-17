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Байден переконаний, що його син Хантер не здійснював податкові правопорушення

Автор: Даша Харченко

Обраний президент США Джо Байден заявив, що його син Хантер, якого підозрюють в порушеннях під час сплати податків, не вчинив незаконних дій. Водночас Мін’юст США розслідує справу Хантера.

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Про це повідомляє The Hill.

На питання журналіста, чи впевнений Байден, що Хантер не здійснював податкових порушень, обраний президент США сказав: "Я впевнений"

Нагадаємо, Міністерство юстиції США подало запит на інформацію в рамках розслідування фінансової діяльності Хантера Байдена, сина обраного президента Джо Байдена. Зокрема, запит стосується компанії Burisma.

Також в травні американські сенатори США запитували в Держдепу документи про звільнення українського генпрокурора Віктора Шокіна. Опоненти Джо Байдена стверджують, що він тиснув на владу України, вимагаючи звільнити Шокіна, оскільки Генпрокуратура при ньому розслідувала справу компанії Burisma, в якому фігурував його син.

За даними The Hill, слідство з'ясувало, що Burisma перераховувала компанії Байдена великі суми грошей щомісяця. Проте розслідування не було завершено.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден