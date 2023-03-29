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Байден полностью доверяет расследованию трех стран по Nord Stream, - Кирби

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден доверяет расследованию Швеции, Дании и Германии по взрывам на газопроводах Nord Stream.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"В настоящее время продолжаются три независимых односторонних расследования, их ведут следственные органы трех европейских стран - Швеции, Дании и Германии", - сказал Кирби.

Он подчеркнул, что у Байдена "полная уверенность, что эти расследования будут проведены максимально тщательно".

Напомним, что немецкое издание T-Online заявило, что Россия использовала маневры Балтийского флота, чтобы прикрыть операцию по подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

Также ранее сообщалось, что Россия могла взорвать газопроводы , чтобы не платить неустойки по контрактам.

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