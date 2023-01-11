Байден и Трюдо обсудили помощь Украине

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Руководители двух стран встретились в Мехико на полях саммита лидеров Северной Америки, чтобы, среди прочего, решать региональные и глобальные проблемы, включая войну РФ против Украины.

"Как ведущие демократические государства и союзники по НАТО, президент Байден и премьер-министр Трюдо обсудили сотрудничество в области обороны и безопасности для решения задач 21 века, содействия коллективной безопасности и процветанию и поддержания международной системы, основанной на правилах", - говорится в релизе.

Байден и Трюдо подтвердили свою готовность отстаивать общие ценности во всем мире, включая поддержку народа Украины в его защите от жестокой агрессии России, информируют в Белом доме.

"Президент Байден поблагодарил премьер-министра Трюдо за партнерство Канады в обеспечении безопасности, экономической и гуманитарной помощи Украине", - указывается в сообщении.