Байден и Си Цзиньпин согласились, что ядерное оружие должны контролировать люди, а не ИИ

"Два лидера подтвердили необходимость сохранения человеческого контроля над решением о применении ядерного оружия", - говорится в заявлении Белого дома.

Помимо этого, Байден и Си подчеркнули необходимость тщательного рассмотрения потенциальных рисков разработки технологий искуственного интелекта (ИИ) в военной сфере.

Официальное резюме встречи китайского правительства подтвердило эти моменты.

Reuters пишет, что пока неясно, приведут ли эти заявление к дальнейшим переговорам или действиям по этим вопросам. Однако они знаменуют собой первый в своем роде шаг между двумя странами в обсуждении двух вопросов, по которым прогресс был неуловим. Речь идет о ядерном орудии и искусственным интеллектом.

В частности, Вашингтон уже несколько месяцев оказывает давление на Пекин, требуя сломить давнее сопротивление переговорам по ядерному оружию.

В ноябре две страны ненадолго возобновили официальные переговоры по ядерному оружию, однако с тех пор они зашли в тупик, поскольку высокопоставленный чиновник США публично выразил разочарование реакцией Китая.

Официальных переговоров по контролю над ядерными вооружениями в ближайшее время не ожидается, несмотря на обеспокоенность США быстрым наращиванием ядерного оружия Китаем, хотя полуофициальные обмены мнениями возобновились.

Что касается искусственного интеллекта, то Китай и США начали свои первые официальные двусторонние переговоры по этому вопросу в мае в Женеве. Однако считается, что эти переговоры не затрагивали вопросы принятия решений по ядерному оружию.