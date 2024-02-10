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Байден и Шольц обсудили дальнейшую поддержку Украины

Суббота 10 февраля 2024 04:21
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Байден и Шольц обсудили дальнейшую поддержку Украины Фото: Джо Байден и Олаф Шольц (twitter.com/Bundeskanzler)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Вашингтон обсудил дальнейшую поддержку Украины с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома и Twitter канцлера Германии.

"Байден и канцлер Германии подтвердили свою решительную поддержку Украины в ее борьбе против агрессивной войны России. Президент высоко оценил образцовый вклад Германии в оборону Украины, а канцлер Шольц подчеркнул важность постоянной поддержки США", - говорится в пресс-службе Белого дома.

Шольц также высказал уверенность в том, что Конгресс США предоставит финансовую помощь Украине.

Также отмечается, что политики обсудили усилия по предотвращению региональной эскалации на Ближнем Востоке и подтвердили свою приверженность праву Израиля на самооборону в соответствии с международным правом. Они также подчеркнули необходимость защиты гражданского населения в Секторе Газа и увеличения поставок жизненно важной гуманитарной помощи.

Помощь Германии и США Украине

Соединенные Штаты являются важным партнером Украины и с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывают разноплановую военную и материальную помощь воюющей стране. Но недавно стало известно, что у США закончились деньги, которые были предусмотрены на помощь Украине. Из-за разногласий между демократами и республиканцами в вопросе защиты границ пакет так и не поддержал Конгресс США. Сейчас же в Сенате рассматривают помощь Украине, Израилю и Тайваню отдельно от вопроса границ.

Германия также является одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян. Так, 31 января Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры.

Помимо этого министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заверил Украину в дальнейшей помощи и сотрудничестве в области здравоохранения.

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