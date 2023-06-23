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Байден и премьер Индии договорились вместе участвовать в восстановлении Украины

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Вашингтон, Пятница 23 июня 2023 07:13
Байден и премьер Индии договорились вместе участвовать в восстановлении Украины Фото: Байден и Моди договорились участвовать в восстановлении Украины (twitter.com/WhiteHouse)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились совместно участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В совместном обращении США и Индия объявили себя одними из самых близких партнеров в мире. Обе страны подчеркнули важность соблюдения международного порядка, основанного на правилах. Они также отметили, что современный мировой порядок построен на принципах Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

Оба политика выразили глубокую обеспокоенность войной в Украине и осудили ее трагические гуманитарные последствия, отметив серьезное и растущее воздействие войны на глобальную экономическую систему, в том числе на продовольственную, топливную и энергетическую безопасность.

Кроме того, Байден и Моди обязались продолжать оказание гуманитарной помощи народу Украины и согласились совместно работать над восстановлением воюющей страны.

"Обе страны и дальше обязуются оказывать гуманитарную помощь народу Украины. Они призывали уважать международные нормы права, принципов устава ООН, территориальной целостности и суверенитета. Обе страны согласились с важностью постконфликтной реконструкции Украины", - говорится в заявлении.

Встреча Байдена и Моди

Премьер-министр Индии совершает визит в США, в ходе которого Белый дом надеется укрепить союзные отношения с Индией в противовес Китаю и России.

Сообщается, что в ходе визита политики обсуждали военное и экономическое сотрудничество. В результате переговоров компания General Electric подписала договор на производство в Индии реактивных двигателей для самолетов. Также Белый дом подталкивает Индию к покупке большой парии ударных беспилотников.

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