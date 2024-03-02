Байден и Мэлони в Белом доме обсудили помощь Украине

Во время встречи лидеры обменялись взглядами на перспективы Италии во время ее голосования в Большой семерке. Среди них - постоянная поддержка Украины, устойчивое развитие, продовольственная и энергетическая безопасность, миграция, а также сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и продолжение совместных усилий в поддержку Партнерства по глобальной инфраструктуре и инвестициям.

Байден вместе с премьерой Италии Мэлони подтвердили непреклонную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией. Президент высоко оценил лидерскую роль Мэлони в G7 и Европейском Союзе, направленную на усиление помощи Украине.

"Мы планируем прежде всего обеспечить международный порядок, который основывается на правилах, защищающих свободу и обеспечивающих Украине будущее", — заявила Мелони.

Руководители также подтвердили свою приверженность праву Израиля на самооборону в соответствии с международным правом и обсудили важность помощи сектору Газа в условиях наступления. Байден заявил, что США будут сбрасывать гуманитарную помощь жителям Газы с воздуха.

Кроме того, лидеры обсудили предстоящий саммит лидеров Большой семерки в Апулии и саммит НАТО в Вашингтоне. Они отметили жизненную важность трансатлантических отношений и их ведущую роль в решении вызовов.