Байден в своей речи сделает заявление о поддержке Украины, - Кирби

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден в предстоящей речи к американскому народу и конгрессменам выскажется о поддержке Украины, которая продолжает отражать широкомасштабную военную агрессию со стороны России.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.
Американский чиновник не стал раскрывать детали предстоящего выступления Байдена, однако отметил, что речь будет идти, в частности, "о тех вещах, которых он достиг за эти три с половиной года в должности президента Соединенных Штатов - от экономики до образования, здравоохранения, занятости".
"Речь идет и о возобновлении американского лидерства на мировой арене", - сказал представитель Белого дома.
Он пояснил, что оно обеспечивает "силу объединиться в ответе на вызовы, огромные возможности и, несомненно, это помогает влиять на принятие решений и действия других лидеров во всем мире, особенно противников способом, наиболее отвечающим интересам нашей национальной безопасности".
В этом контексте Кирби подчеркнул, что поддержка Украины "здесь - на первом месте".
"Это означает помощь украинским солдатам добиваться успеха в бою против российской агрессии. Но от этого опять же выиграет наша национальная безопасность, ведь ситуация на европейском континенте изменилась", - отметил чиновник.
Кирби добавил, что если Штаты "просто покинут это и позволят Путину завоевать Украину, чего он все еще хочет, тогда он окажется на пороге НАТО".
Ранее сообщалось, что Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по защите границы, финансирование которого вошло в пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня.
Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того, чтобы он вступил в силу, документ должен одобрить Палата представителей и подписать президент Джо Байден.
Как ранее писало CNN, Палата представителей может проголосовать за финансовую помощь Украине в конце марта или в апреле.
Добавим, что по словам представителя Белого дома Джона Кирби, Штаты будут искать дополнительные варианты помочь Украине, учитывая ситуацию на фронте.
Как писало Bloomberg, администрация Байдена задумалась о привлечении около 200 миллионов долларов по финансированию армии США, чтобы оказать Украине немедленную поддержку.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.