Байден сомневается в крепком союзе Китая и России, однако Пекин это отрицает
Президент США Джо Байдена во время вчерашнего брифинга заявил, что Китай вероятно не рассматривает отношения с Россией как альянс. Однако, Пекин это отрицает.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Global Times.
Байден сомневается в крепком союзе Китая и России
В ходе брифинга президент США заявил, что планирует обсудить с главой КНР Си Цзиньпином отношения Китая и России.
"Нет, я не считаю, что Китай имеет большое уважение к России. Не считаю, что они рассматривают это как конкретный альянс. Если уж на то пошло, то они пытаются несколько дистанцироваться от РФ", - сказал он.
Ответ МИД Китая
По словам спикера МИД КНР Чжао Лицзянь, отношения между Китаем и Россией "крепкие как скала", а их долгосрочное и взаимное развитие "основано на взаимном доверии высокого уровня и сильной динамике".
"Китай готов работать с Россией, чтобы способствовать устойчивому развитию отношений в правильном направлении", - резюмировал спикер.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.