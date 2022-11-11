Байден сумнівається в міцному союзі Китаю та Росії, однак Пекін це заперечує
Президент США Джо Байдена під час вчорашнього брифінгу заявив, що Китай ймовірно не розглядає відносини з Росією, як альянс. Однак, Пекін це заперечує.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Global Times.
Байден сумнівається в міцному союзі Китаю та Росії
Під час брифінгу президент США заявив, що планує обговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном відносини Китаю та Росії.
"Ні, я не вважаю, що Китай має велику повагу до Росії. Не вважаю, що вони розглядають це як конкретний альянс. Якщо вже на те пішло, то вони намагаються дещо дистанціюватися від РФ", - сказав він.
Відповідь МЗС Китаю
За словами спікера МЗС КНР Чжао Ліцзянь, відносини між Китаєм та Росією "міцні як скеля", а їх довгостроковий та взаємний розвиток "заснований на взаємній довірі високого рівня та сильній динаміці".
"Китай готовий працювати з Росією, щоб сприяти сталому розвитку відносин у правильному напрямку", - резюмував спікер.
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