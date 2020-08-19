Байден став офіційним кандидатом в президенти США

Колишній віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден став офіційним кандидатом в президенти на виборах 2020. Кандидатуру Байдена підтримала американська Демократична партія.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Рішення про висунення Байдена кандидатом в президенти партія ухвалила під час з'їзду у вівторок, 18 серпня, який через пандемію коронавірусу проходить в онлайн-режимі.

"Дуже дякую. Від щирого серця. Дякую всім, це дуже багато означає для мене і моєї родини", - заявив Байден під час свого відеозвернення до партії.

Зазначимо, вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року. Діючий президент Дональд Трамп планує переобратися на другий термін, але зараз його рейтинг нижчий, ніж у головного конкурента - Байдена.

Нагадаємо, раніше Байден визначився зі своїм кандидатом на посаду віце--президента; у разі перемоги Байдена на виборах цю посаду займе сенаторка Камала Харріс.

Як писало РБК-Україна, Трамп наздоганяє Байдена за рейтингом, про це свідчить останнє соцопитування, проведене службою SSRS з 12 по 15 серпня.