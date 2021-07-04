Байден: США дадуть відповідь, якщо за недавньою кібератакою стоїть Росія

США поки точно не знають, хто саме стоїть за недавньою хакерською атакою на компанію Kaseya. Якщо з'ясується, що до неї причетна Росія, країну чекає відповідь.
Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на агентство Reuters.
Джо Байден заявив, що доручив спецслужбам провести розслідування.
"Спочатку передбачалося, що це був не російський уряд, але ми поки не впевнені", - сказав американський президент.
Раніше міжнародний виробник програмного забезпечення Kaseya піддався кібератаці із застосуванням вірусу-вимагача. За даними Bloomberg, атаку могло здійснити угруповання REvil, пов'язане з Москвою. Всього кібератака REvil могла торкнутися близько 200 компаній.
Нагадаємо, одна з найбільших мереж супермаркетів Швеції заявила 3 липня, що їй довелося тимчасово закрити близько 800 магазинів по всій країні. Кібератака заблокувала доступ до кас.