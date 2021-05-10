Байден: США готові вжити нових заходів після атаки на Colonial Pipeline

Як розповів президент, розмовляючи з журналістами в Білому домі, Міністерство енергетики співпрацює з компанією, з тим, щоб трубопровід якомога швидше запрацював на повну потужність.

Він також заявив, що адміністрація планує розробити ініціативи у сфері кібербезпеки спільно з приватними компаніями з нафтогазової індустрії та інших галузей.

В ході виступу Байден зазначив, що зараз без роботи залишилися 1,3 мільйона співробітників на рівні штатів і муніципалітетів. Починаючи з понеділка, місцева влада зможе звертатися за фінансуванням.

Коментуючи епідеміологічну ситуацію в країні, президент зазначив, що захворюваність знижується, а кількість вакцинацій зростає.