ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Байден скоротив відставання від Трампа в Джорджії до кількох сотень голосів

Автор: РБК-Україна

Згідно з проміжними результатами виборів президента США, в Джорджії кандидат від Демократичної партії Джо Байден істотно скоротив відставання від Дональда Трампа. Станом на зараз, різниця становить всього 665 голосів.

Про це повідомляє Fox News.

За даними підрахунку, Трамп лідирує з результатом 49,39%, за нього проголосували 2 448 183 виборця. Байден набирає 49,37% - 2 447 518 голосів. Різниця становить 665 голосів.

Також повідомляється, що згідно з підрахунком відкріпних посвідчень в окрузі Клейтон, переважна більшість виборців підтримали Байдена з великою перевагою. Офіційні представники виборчого округу, який розташований на південь від Атланти, заявили, що будуть працювати всю ніч, поки не будуть підраховані всі бюлетені.

Популярні новини

Зазначимо, Джорджія дає переможцю 16 голосів вибірників. Нинішня ситуація ще більше наближає можливу перемогу Байдена.

Нагадаємо, Трамп заявив, що результат президентських виборів в США повинен вирішити Верховый суд. Він також вважає, що підраховано занадто багато нібито незаконно поданих голосів.

Також повідомлялося, що в трьох ключових штатах підрахунок голосів може затягнутися.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденвыборыДональд Трамп