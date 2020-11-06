Байден скоротив відставання від Трампа в Джорджії до кількох сотень голосів

Згідно з проміжними результатами виборів президента США, в Джорджії кандидат від Демократичної партії Джо Байден істотно скоротив відставання від Дональда Трампа. Станом на зараз, різниця становить всього 665 голосів.

Про це повідомляє Fox News.

За даними підрахунку, Трамп лідирує з результатом 49,39%, за нього проголосували 2 448 183 виборця. Байден набирає 49,37% - 2 447 518 голосів. Різниця становить 665 голосів.

Також повідомляється, що згідно з підрахунком відкріпних посвідчень в окрузі Клейтон, переважна більшість виборців підтримали Байдена з великою перевагою. Офіційні представники виборчого округу, який розташований на південь від Атланти, заявили, що будуть працювати всю ніч, поки не будуть підраховані всі бюлетені.

Зазначимо, Джорджія дає переможцю 16 голосів вибірників. Нинішня ситуація ще більше наближає можливу перемогу Байдена.

Нагадаємо, Трамп заявив, що результат президентських виборів в США повинен вирішити Верховый суд. Він також вважає, що підраховано занадто багато нібито незаконно поданих голосів.

Також повідомлялося, що в трьох ключових штатах підрахунок голосів може затягнутися.