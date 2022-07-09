RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден затвердив нову допомогу Україні на 400 млн доларів: що отримаємо

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 400 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

У новий пакет військової допомоги включені чотири ракетні системи HIMARS і додаткові боєприпаси до них, три тактичні машини для евакуації обладнання, боєприпаси до 155-мм артилерійських знарядь, підривні боєприпаси, протибатарейні системи, а також запчастини до вже наявної в Україні техніки та інше обладнання.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов говорив, що Україна вже отримала 9 систем HIMARS, але для серйозного контрнаступу українські військові потребують ще кількох десятків.

На початку липня США виділили пакет військової допомоги на 820 млн доларів, до якого серед іншого увійшли дві передові системи протиповітряної оборони NASAMS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденВійськова допомогаВторгнення Росії до України