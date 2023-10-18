RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден отменил свой визит в Иорданию

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден отменил свой визит в Иорданию, где должен был встретиться с ее королем, лидером Палестины и президентом Египта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

В сообщении Белого дома говорится, что после консультации с королем Иордании Абдаллой II, а также учитывая траур, объявленный президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, президент Байден отложил свою поездку в Иорданию и запланированную встречу с этими двумя лидерами и президентом Египта. Ас-Сисси.

Кроме того, Байден выразил глубокие соболезнования по поводу жертв взрыва в госпитале на территории сектора Газа.

В администрации США отметили, что Байден все-таки надеется на личную встречу с лидерами арабских стран в ближайшее время.

Визит Байдена в Израиль и Иорданию.

18 октября Байден намерен посетить Израиль. Сообщается, что во время своего визита он стремится направить соседним странам решительный сигнал о том, что США поддерживают Израиль.

После президент США должен был направиться в Иорданию, где планировалась встреча с тремя лидерами арабских стран. Однако после взрыва в больнице на территории Газы лидер Палестины Аббас отказался от встречи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденИордания