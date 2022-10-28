RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пентагон объявил новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи на сумму 275 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера Politico Лары Селигмен.

По ее словам, новый пакет включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, бронированные автомобили HMMWV, антенну спутниковой связи и многое другое. Что касается антенны, то она не имеет отношения к системе Starlink.

Американские журналисты публикуют приблизительный список:

  • боеприпасы для ракетных систем HIMARS
  • 500 высокоточных артиллерийских снарядов
  • дистанционные противоминные системы
  • автомобили "Хамви"
  • стрелковое оружие и патроны

Напомним, в конце сентября Палата представителей США одобрила выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 млрд долларов.

В дальнейшем закон о выделении финпомощи передадут на подпись президенту США Джо Байдену.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения РФ Соединенные Штаты предоставили Украине более миллиона снарядов для гаубиц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВоенная помощьВойна в Украине