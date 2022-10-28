Пентагон объявил новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи на сумму 275 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера Politico Лары Селигмен.
По ее словам, новый пакет включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, бронированные автомобили HMMWV, антенну спутниковой связи и многое другое. Что касается антенны, то она не имеет отношения к системе Starlink.
Американские журналисты публикуют приблизительный список:
Напомним, в конце сентября Палата представителей США одобрила выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 млрд долларов.
В дальнейшем закон о выделении финпомощи передадут на подпись президенту США Джо Байдену.
Как известно, с начала полномасштабного вторжения РФ Соединенные Штаты предоставили Украине более миллиона снарядов для гаубиц.
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