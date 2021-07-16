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Байден про "Північний потік-2": США і Німеччина вивчають практичні заходи для запобігання збитку Україні

Автор: Артур Родивилов

США і Німеччина мають обопільні позиції в контексті "Північного потоку-2". Вашингтон і Берлін вивчають практичні заходи, щоб запобігти пошкодженню для України у разі завершення будівництв газопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена під час брифінгу за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Він зазначив, що РФ не має "використовувати енергію як зброю".

Раніше заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів з питань Європи та Євразії Джордж Кент заявив, що уряд Німеччини має сказати, що зробить, щоб "Північний потік-2" не став зброєю Російської Федерації. Оскільки російський газопровід негативно вплине не тільки на Україну, а й на інші країни ЄС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вимагатиме компенсацій у разі запуску газопроводу "Північний потік-2" по двох принципам. Йдеться про забезпечення безпеки та виконання Мінських угод.

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Джозеф БайденПівнічний потік-2