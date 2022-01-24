RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден сьогодні здзвониться з партнерами в Європі. Говоритимуть про Україну

Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден сьогодні ввечері проведе термінову розмову з європейськими лідерами. На порядку денному переговорів буде загроза вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив представник Білого дому, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента агентства Bloomberg.

Коли відбудеться розмова: 22:00 за київським часом.

З ким буде говорити Байден: прем'єр Британії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, президент Європейської ради Шарль Мішель.

Також, за даними кореспондента, Байден говоритиме і з іншими європейськими партнерами, але їх імена журналіст не називає.

Нагадаємо, сьогодні командувач ООС назвав можливу дату вторгнення Росії в Україну.

Крім того, на фоні можливого вторгнення РФ в Україну НАТО заявило про посилення присутності у Східній Європі.

РБК-Україна розповідало, як в Україні реагують на можливість вторгнення РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзНАТОФранціяСполучені Штати АмерикиУкраїнаВеликобританіяГерманияДжозеф Байден