Байден вважає реальною угрозою використання Росією хімічної зброї в Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висловився щодо чуток про те, що Російська Федерація може вдатися до застосування хімічної зброї. Вважає загрозу реальною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Я думаю, що це реальна загроза", - заявив Байден, коментуючи питання щодо ймовірності застосування Росією хімічної зброї на території України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними видання NYT, країни-члени НАТО обговорять реагування на можливе застосування Росією хімічної, біологічної, ядерної та кіберзброї.

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