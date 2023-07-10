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Байден на саммите НАТО проведет встречу с Зеленским, - СМИ

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Понедельник 10 июля 2023 21:44
Байден на саммите НАТО проведет встречу с Зеленским, - СМИ Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Politico Джонатана Лемайра в Twitter.

"Среди запланированных на ближайшие два дня встреч президента Байдена в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе: президент Турции Эрдоган и президент Украины Зеленский", - говорится в сообщении.

Визит Байдена в Киев

В последний раз Зеленский и Байден провели встречу в Киеве, когда американский лидер прилетел с неанонсированным визитом в Украину. Он состоялся в феврале этого года.

Тогда Байден объявил о пакете военной помощи на 2,5 млрд долларов. Он включал в себя боеприпасы и средства для защиты неба над Украиной.

Президент США также отмечал, что Украине предстоят еще тяжелые дни, недели и годы, а цель Путина - "стереть Украину с карты". Однако военная кампания Путина проваливается, а экономика РФ изолирована и падает.

Саммит НАТО

На саммите Альянса, который пройдет 11-12 июля в Литве, Украина хочет получить сигнал о поддержке вступления после войны. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу.

Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

Детальнее об ожиданиях, гарантиях безопасности и о том, решатся ли партнеры пригласить воюющую страну в НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский НАТО Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Война России против Украины
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