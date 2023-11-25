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Байден рассказал о возможной причине нападения боевиков ХАМАС на Израиль

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Джо Байден высказал предположение из-за чего ХАМАС мог напасть на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый Дом.

По словам президента США, возможная причина нападения - тесная связь США и Саудовской Аравии.

"Полагаю, что одна из причин, по которой ХАМАС нанес удар, когда они это сделали, заключалась в том, что они знали, что я очень тесно сотрудничаю с саудитами и другими странами региона, чтобы принести мир в регион путем признания Израиля и права Израиля на существование". - заявил Джо Байден.

Также Байден вспомнил саммит G20, на котором США договорились соединить Ближний Восток и Европу по железной дороге.

"Там прошло заявление, в котором говорилось, что мы собираемся построить железную дорогу из Эр-Рияда через весь Ближний Восток в Саудовскую Аравию, Израиль и так далее, и все такое путь в Европу. Нет... не железная дорога, но это был бы подземный трубопровод, а затем железная дорога", - сказал Байден.

Американский лидер заявил, что арабские страны заинтересованы в совместной работе для изменения ситуации в своем регионе и достижения долгосрочного мира.

"Я намерен продолжать работать в этом направлении", - сказал Байден.

Помощь США Израилю

Ранее президент США Байден заявил, что освобождение заложников из плена ХАМАСа - это только начало процесса. Президент со своей командой работали круглосуточно, чтобы добиться полного освобождения заложников.

Также Байден запросил у конгресса США 14,5 млрд долларов для Израиля. Из них 9,15 млрд пойдут на гуманитарную помощь.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденИзраильСаудовская АравияБлижний восток