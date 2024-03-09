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Байден раскритиковал встречу Трампа с Орбаном

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джон Байден подверг критике экс-президента и своего конкурента на выборах Дональда Трампа за встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном во Флориде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Выступая на предвыборном митинге перед своими поклонниками Байден прокомментировал встречу Орбана с Трампом на вилле экс-президента во Флориде.

Встреча Орбана с Трампом

Сегодня Орбан сообщил, что встречался с Трампом во Флориде. После встречи венгерский премьер опубликовал комплиментарное сообщение в соцсети X, где заявил, что миру "нужны лидеры, которые могут принести мир", такие, как Трамп.

"Вернитесь и принесите нам мир, господин президент", - написал Орбан.

Накануне визита Орбана к Трампу в венгерском Министерстве иностранных дел заявляли, что на встрече планируют обсудить, как положить конец войне России против Украины.

Отношение Трампа и Орбана к войне в Украине

Премьер-министр Венгрии занимает антиукраинскую позицию и неоднократно делал заявления, дискредитирующие Украину. К примеру, в ноябре 2023 года он заявил, что Украина не сможет победить Россию на поле боя.

Трамп со своей стороны регулярно призывает к завершению войны в Украине и обещает сделать это в случае победы на предстоящих президентских выборах.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд ТрампВиктор Орбан