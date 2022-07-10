RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден розглядає можливість введення в США надзвичайного стану: що сталося

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден планує ввести надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я через скасування легалізації права на аборт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що американські репортери поставили Байдену питання, чи не розглядає він можливість оголошення надзвичайного стану в галузі охорони здоров'я щодо доступу до абортів.

У відповідь президент США заявив, що доручить співробітникам своєї адміністрації з'ясувати, чи є у нього право вводити надзвичайний стан в ситуації, що склалася і які будуть наслідки такого рішення.

При цьому в Reuters підкреслили, що Байден відчуває тиск з боку партії демократів. Це пов'язано з рішенням Верховного Суду, який скасував легалізацію права на аборт по всій території Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховний суд США скасував рішення у справі "Роу проти Уейда" 1973 року, яке давало жінкам конституційне право на аборт. Тепер близько 26 штатів можуть офіційно заборонити аборти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденНадзвичайний стан