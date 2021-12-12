Байден - Путіну: заплатите жахливу ціну у разі вторнення в Україну

Президент США Джо Байден на цьому тижні провів двогодинну бесіду з президентом Росії Володимиром Путіним. Він йому сказав, що Росія заплатить "жахливу ціну", якщо вторгнеться в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Financial Times .

Також Байден попередив Путіна про руйнівні економічні наслідки.

"Я абсолютно ясно дав зрозуміти президенту Путіну що, якщо він рушить на Україну, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними", - сказав він.

Американський президент також повідомив, що дав зрозуміти російському лідеру, що становище Росії у світі "помітно" зміниться у разі вторгнення в Україну, вона заплатить "жахливу ціну".