ru ua
Сб, 11 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія запевнила США, що не збирається продовжувати ескалацію, - Зеленський

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 20:23
Росія запевнила США, що не збирається продовжувати ескалацію, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент США Джо Байден повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що РФ не планує продовжувати ескалацію. Американський лідер повідомив про це главі держави під час їхньої розмови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Зеленського в інтерв'ю "1+1".

"Я отримав меседж від президента США, що Росія запевнила, що не збирається продовжувати ескалацію щодо територій нашої незалежної держави.", - сказав Зеленський.

Раніше стало відомо, що сам Байден під час телефонної розмови з президентом України запевнив його, що про жодні компроміси з Путіним не говорив.

Нагадаємо, президент України провів телефонну розмову з президентом США. Зокрема Володимир Зеленський повідомив Джо Байдену, що у Києва є чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу і готовий обговорювати їх у різних форматах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік: основні показники
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік: основні показники
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет