Росія запевнила США, що не збирається продовжувати ескалацію, - Зеленський
Президент США Джо Байден повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що РФ не планує продовжувати ескалацію. Американський лідер повідомив про це главі держави під час їхньої розмови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Зеленського в інтерв'ю "1+1".
"Я отримав меседж від президента США, що Росія запевнила, що не збирається продовжувати ескалацію щодо територій нашої незалежної держави.", - сказав Зеленський.
Раніше стало відомо, що сам Байден під час телефонної розмови з президентом України запевнив його, що про жодні компроміси з Путіним не говорив.
Нагадаємо, президент України провів телефонну розмову з президентом США. Зокрема Володимир Зеленський повідомив Джо Байдену, що у Києва є чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу і готовий обговорювати їх у різних форматах.