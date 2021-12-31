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Байден і Путін домовилися продовжити діалог після Нового року

Автор: Артур Родивилов

Президенти США і РФ Джо Байден і Володимир Путін домовилися продовжити діалог після Нового року. Контакти будуть підтримувати на рівні адміністрацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА "Новости".

За словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, розмова двох лідерів носила конкретний і змістовний характер.

"Путін і Байден домовилися продовжити діалог після Нового року, контакти будуть і на рівні адміністрацій", - повідомив Ушаков

Нагадаємо, президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден провели чергову телефонну розмову. Зокрема вони планували обговорити ситуацію навколо України і "гарантії безпеки" по НАТО.

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Володимир ПутінДжозеф Байден