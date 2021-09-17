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Байден проведе саміт з COVID в рамках Генасамблеї ООН

Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден проведе віртуальний саміт з COVID в рамках Генеральної асамблеї ООН у середу, 22 вересня. Це повідомила прес-секретар Білого Дому Джен Псакі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

"Ця зустріч присвячена розширенню і посиленню наших спільних зусиль по боротьбі з COVID-19, заснованих на попередніх зустрічах світових лідерів і міністрів на форумах, таких як G7, G20 і Act Accelerator, для згуртування громадянського суспільства, неурядових організацій, філантропів і промисловості разом зі світовими лідерами, які дотримуються єдиного бачення як разом перемогти COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на саміті обговорюватимуться чотири напрямки:

  • Проведення вакцинації в усьому світі, поліпшення рівного доступу до вакцин та отримання вогнепальної зброї.
  • Вирішення кисневої кризи і заклик зробити більш доступними тести, терапевтичні препарати та засоби індивідуального захисту.
  • Повернення до кращого за рахунок створення стійкого механізму фінансування безпеки охорони здоров'я та глобального лідерства в боротьбі з загрозами, що виникають.
  • Заклик світу до відповідальності, узгоджуючи цілі, відстежуючи прогрес і підтримуючи один одного у виконанні зобов'язань.
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