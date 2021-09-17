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Байден проведет саммит по COVID в рамках Генассамблеи ООН

Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден проведет виртуальный саммит по COVID в рамках Генеральной ассамблеи ООН в среду, 22 сентября. Это сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

"Эта встреча посвящена расширению и усилению наших общих усилий по борьбе с COVID-19, основанных на предыдущих встречах мировых лидеров и министров на форумах, таких как G7, G20 и Act Accelerator, для сплочения гражданского общества, неправительственных организаций, филантропов и промышленности вместе с мировыми лидерами, которые придерживаются единого видения как вместе победить COVID-19", - говорится в сообщении.

В частности, на саммите будут обсуждаться четыре направления:

  • Проведение вакцинации во всем мире, улучшение равного доступа к вакцинам и получению огнестрельного оружия.
  • Разрешение кислородного кризиса и призыв сделать более доступными тесты, терапевтические препараты и средства индивидуальной защиты.
  • Возврат к лучшему за счет создания устойчивого механизма финансирования безопасности здравоохранения и глобального лидерства в борьбе с возникающими угрозами.
  • Призвание мира к ответственности, согласовывая цели, отслеживая прогресс и поддерживая друг друга в выполнении обязательств.
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ООНДжозеф БайденВакцинация