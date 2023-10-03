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Байден проведет телеконференцию с лидерами стран G7 и ЕС из-за помощи Украине

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент США Джо Байден проведет телефонную конференцию с лидерами стран G7 и ЕС. Цель - донести до союзников тезис о том, что Вашингтон и далее продолжит помогать Киеву в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как пишет издание, администрация Байдена "изо всех сил" пытается убедить союзников США в том, что военная помощь Украине будет продолжаться, несмотря на растущее число республиканцев в Конгрессе, которые выступают против нее.

"Разъяснительная работа продолжится во вторник, поскольку Байден и госсекретарь Энтони Блинкен планируют позвонить нескольким своим коллегам в Европе.
Байден планирует провести телеконференцию с лидерами стран G7 и рядом других европейских союзников", - говорится в статье.

Так, один европейский дипломат сказал Axios, что команда Байдена планирует сообщить союзникам, что работает над соглашением с Конгрессом, позволяющим продолжать военную помощь Украине. В частности, конференция будет "направлена на ослабление опасений, что противодействие Республиканской партии помощи может дать Владимиру Путину попутный ветер в его стремлении захватить власть в Украине зимой".

Cитуация с помощью США Украине

Проблема с дальнейшей помощью США Украине возникла после того, как ультраправые республиканцы начали блокировать принятие бюджетных законопроектов на следующий финансовый год, требуя урезать, по их мнению, излишние расходы. Дошло до того, что правительству США угрожал так называемый "шатдаун" - приостановка работы. В частности, они выступали против дополнительной помощи Украине.

К счастью, вечером 30 сентября Палата представителей одобрила временное финансирование правительства во избежание "шатдауна", который должен был состояться уже 1 октября. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

 

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