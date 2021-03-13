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Байден проти "Північного потоку-2", але не хоче зіпсувати відносини з Німеччиною, - Politico

Автор: Инна Собора

Адміністрація президента США Джо Байдена з одного боку хоче перешкодити реалізації будівництва газопроводу "Північний потік-2". У той же час Байден не хоче псувати відносини з Німеччиною, яка підтримує будівництво.

Про це пише Politico з посиланням на високопоставленого чиновника.

Байден вважає, що "Північний потік-2" є невигідним для Європи. У той же час, на кону стоять взаємини з Німеччиною.

"Ми опинилися між молотом і ковадлом", - заявив співрозмовник видання.

За законом адміністрація зобов'язана кожні 90 днів представляти в Конгрес звіт, із зазначенням організацій, що беруть участь у будівництві трубопроводу, які підпадають під санкції. За словами офіційних осіб, процес визначення цих нових цілей зараз знаходиться в стадії реалізації і може бути завершений до того, як наступний звіт повинен бути представлений у травні.

Високопоставлений чиновник адміністрації відмовився коментувати особливості пакету санкцій, який зараз проходить через міжвідомчий процес. Але чиновник сказав, що "ми продовжуємо вивчати організації, які можуть бути залучені в санкціоновану діяльність, і звідти зробимо необхідні подальші кроки".

Раніше керівник прес-служби Держдепу Нед Прайс назвав умову для введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, в американському Конгресі зажадали від Держдепу США нових санкцій проти "Північного потоку-2".

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Новини України Джозеф БайденПівнічний потік-2
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