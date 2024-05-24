Байден пропустит саммит мира из-за благотворительного сбора средств в Голливуде, - Bloomberg

Как пишет издание, вероятно, Байден отправится на запланированное мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии. Он может посетить его вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.

Украина совместно со Швейцарией проведет первый Всемирный саммит мира 15-16 июня. На нем планируют быть несколько лидеров G-7, которые прилетят туда после саммита в Италии. Однако ни Байден, ни вице-президент Камала Гаррис, по словам источников издания, его не посетят.

Как указано в графике Байдена, вылетит со встречи G-7 на юге Италии в Лос-Анджелес для сбора средств. К нему также могут присоединиться бывший президент Барак Обама и телеведущий Джимми Киммел.

Это свидетельствует о том, что Байден переключился на режим избирательной кампании и пытается преодолеть преимущество конкурента Дональда Трампа.

Саммит мира

Первый саммит мира состоится в этом году в Швейцарии с 15 по 16 июня. Уже известно, что в ней примут участие лидеры и представители ряда стран. В то же время, Россия не была приглашена принять участие в этом мероприятии.

Более подробно о саммите мира вы можете узнать в материале РБК-Украина.

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