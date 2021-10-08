ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Байден продовжив режим санкцій проти Туреччини через операцію в Сирії

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 08 жовтня 2021 01:09
Байден продовжив режим санкцій проти Туреччини через операцію в Сирії Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден прийняв рішення ще на один рік продовжити дію указу про санкції щодо Анкари. Документ був підписаний у 2019 році Дональдом Трампом через турецьку військову операцію в Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

США вважають, що турецька операція в Сирії підриває кампанію зі знищення ісламських терористів.

"Ситуація навколо Сирії, зокрема дії турецького уряду з проведення наступу на північному сході Сирії, підриває кампанію з боротьби з ІДІЛ і ставлять під загрозу цивільних осіб, загрожують підірвати мир, безпеку і стабільність в регіоні, а також як і раніше являють собою надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США",- йдеться в указі.

Анкара провела у 2019 році в провінціях Хасеке і Ракка військову операцію "Джерело миру", створивши 30-кілометрову зону безпеки вздовж турецького кордону. Курди, які проживають в цьому регіоні, вивели звідти свої загони, але час від часу здійснюють вилазки проти турецьких військ і формувань сирійської опозиції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця