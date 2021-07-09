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Байден закликав Путіна вжити заходів щодо хакерів, які атакують США

Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден сьогодні, 9 липня, провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. В ході розмови лідери держав приділили увагу кібератакам, які останнім часом здійснили російські хакери на США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Байден звернув увагу на необхідність того, щоб Путін вжив заходів для припинення діяльності хакерів-вимагачів, які діють з території Росії.

"Президент Байден підтвердив, що Сполучені Штати зроблять всі необхідні дії для захисту свого народу і своєї критично важливої інфраструктури перед обличчям цього безперервного виклику", - наголосили у Білому домі.

Також президенти США поговорили про відновлення транскордонної гуманітарної допомоги Сирії, рішення про яке сьогодні ухвалили в Раді безпеки ООН.

Нагадаємо, нещодавно хакери здійснили атаку на 200 американських компаній, однак у Білому домі не можуть сказати, чи пов'язаний з нею офіційний Кремль.

Крім того, у середу американські ЗМІ повідомили про кібератаку на Національний комітет республіканців США, яку здійснили пов'язані з Росією хакери.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДжозеф Байденхакерикібератака