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Байден не зізнався, чи зустрічатиметься з Путіним 10 січня: "Подивимося"

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден не зізнався, чи планує він зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним 10 січня. Як відомо, в цей день повинні пройти переговори з питань безпеки двох країн, на яких обговорять ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідаючи на питання, чи зустрінеться він з президентом Росії Володимиром Путіним 10 січня, Байден зазначив: "Подивимося". Таким чином президент США не розкрив карти про плани подальших комунікацій з Кремлем.

Видання також уточнює, що Білий дім не відповів на прохання прокоментувати, чи мав на увазі Байден у своєму коментарі саме ці переговори про безпеку.

Як відомо, масштабні переговори Заходу з Росією почнуться після Нового року.

10 січня офіційні особи США і Росії проведуть переговори з питань безпеки. На цій зустрічі будуть обговорені побоювання з приводу зростання напруженості навколо України.

12 січня заплановані переговори Росії та НАТО. А ширша зустріч за участю Москви, Вашингтона та інших європейських країн призначена на 13 січня.

Нагадаємо, що у Білому домі назвали дату переговорів з Росією. Переговори призначили на 10 січня.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїнаДжозеф Байден