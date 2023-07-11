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Байден приветствовал решение Эрдогана о ратификации членства Швеции в НАТО

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден приветствовал решение турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана относительно ратификации членства Швеции в Североатлантическом альянсе, принятое накануне саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

"Я приветствую заявление, сделанное сегодня вечером Турцией, Швецией и генеральным секретарем НАТО, в том числе обязательство президента Эрдогана передать Протокол о присоединении Швеции в Большое национальное собрание Турции для скорейшей ратификации", - говорится в заявлении.

Также Байден отметил, что готов работать с властями Турции над укреплением обороны и сдерживания в евроатлантическом регионе.

Американский президент добавил, что "с нетерпением ждет" встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и скандинавской страной "в качестве нашего 32-го союзника по НАТО".

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в прошлом году, и ее ратифицировали все страны-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Анкара блокировала вступление страны в Альянс, так как считает, что Стокгольм якобы укрывает курдские группы, которые по мнению Турции, являются террористическими.

Хотя Швеция ожидала, что сможет стать частью НАТО до саммита, но этого пока так и не произошло. Так, Эрдоган подчеркивал, что он "не будет соответствовать ожиданиям Швеции".

Между тем ранее американский президент Джо Байден заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в Североатлантический альянс. Также сообщалось, что 9 июля, незадолго до саммита НАТО в Вильнюсе, Байден провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого обсудил вопросы членства Швеции в Альянсе.

10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что турецкие власти накануне саммита в Вильнюсе заверили, что как можно скорее рассмотрят ратификацию вступления Швеции в Североатлантический альянс. Он добавил, что Стокгольм пообещал способствовать процессам модернизации таможенного союза Турции и ЕС, и переговорам о безвизовом режиме в обмен на снятие Анкарой вето на ратификацию членство Швеции в блоке.

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НАТОШвецияДжозеф БайденРеджеп Тайип Эрдоган