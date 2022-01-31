Байден пригрозив Росії "швидкими наслідками" у разі вторгнення в Україну

Сполучені Штати Америки та їхні союзники відкриті до діалогу з Росією. Водночас Штати пригрозили агресору "швидкими й важкими наслідками", якщо він вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Радбезу ООН .

"Якщо натомість Росія воліє відвернутися від дипломатії та атакувати Україну, Росія нестиме відповідальність і зіткнеться зі швидкими та важкими наслідками", - йдеться у заяві Байдена.

Згідно з заявою президента США Джо Байдена, якщо Росія готова вирішувати взаємні занепокоєння у сфері безпеки - Штати та їх союзники продовжать сумлінну взаємодію.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними видання Financial Times - США планують запровадити санкції проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.

Також за словами заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд, превентивне запровадження санкцій проти Росії до вторгнення в Україну буде менш ефективним.

Водночас у разі повномасштабного вторгнення з боку Росії на територію України - Штати планують ввести проти агресора санкції, які можуть зруйнувати всю його економіку.