Байден попередив про загрозу військового конфлікту через російські кібератаки

Раніше заступник помічника генерального прокурора США Річард Даунінг заявив, що з території Росії відбувається найбільше кібератак на США.

"Ми бачили, як кіберзагрози, в тому числі атаки із застосуванням вірусів-вимагачів, все більше здатні завдавати шкоди в фізично наявному світі. Я не можу це гарантувати, і ви обізнані в такій же мірі, як і я, але мені здається більш вірогідним, що якщо справа у нас дійде до війни, справжньої війни зі стріляниною з великою державою, то це буде наслідком дій в кіберпросторі", - сказав Байден.

Виступаючи перед співробітниками апарату директора Національної розвідки США, Байден попередив про великі наслідки кібератак.

Президент США вважає, що світ протягом майбутніх десять років зміниться сильніше, ніж за попередні півстоліття.

"Світ змінюється так швидко з технологічної точки зору, з точки зору спілок і взаємодії між людьми, що за наступні 10 років все зміниться у всіх аспектах більше, ніж за попередні 50 років. Це не перебільшення, а факт. Якби я 15 років тому почав говорити вам про гіперзвук, ви б прийняли мене за божевільного", - додав він.